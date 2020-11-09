Pekcan: 'Pandemi sonrasında küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devem edeceğiz' - ANKARA
Pekcan: "Pandemi sonrasında küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devem edeceğiz" - ANKARA - SAHA EXPO Sanal Fuarı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı’na katıldı. (2)Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."
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