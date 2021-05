Olta ve ağ balıkları tezgahlardaki yerini aldı: Hamsi 50, istavrit 40 liradan satılıyor

-Balıklardan detaylar

- 44 gün önce başlayan balık av yasağından sonra olta ve ağ balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan av yasağı sebebiyle profesyonel tekneler Marmara ve Karadeniz’de avlanamıyor. Bazı şehirlerde yasak sebebiyle balık çeşitliliği azalırken, olta ve ağ balıkçılığı sayesinde Kocaeli’de tezgahlarda yine doluluk yaşanıyor. Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, hamsi, barbun, istavrit, palamut ve çinekoplarla limana geri dönüyor. Balık çeşitliliği artarken, fiyatlardaki yaşanan artışlar da dikkat çekiyor. İstavrit kilosu 40 TL’den, hamsi 50 TL, barbun 60 TL, somon 45 TL, palamut ise tanesi 40 TL’den satışa sunuluyor. "Her çeşitten balık var" Balıkçı Erdoğan Yüzel, yasaktan sonra küçük kayıkların çalıştığını belirterek, “Şu anda balık az geliyor ama öz geliyor. Pırıl pırıl hamsilerimiz geliyor. Denizlerimizde çinekop bolluğu var. Palamutlar geliyor, barbun geliyor, istavrit geliyor. Az olsa bile her çeşitten geliyor” dedi.

"Hamsi çok lezzetli" Tezgâhlarda satılan hamsinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Yüzel, “Hamsi Marmara’dan geliyor. Karadeniz hamsisi şu an lezzetli olmaz. Zaten 15 Temmuz’dan sonra sardalyalar gelmeye başlayacak. Bütün balıklarımız pırıl pırıl” diye konuştu.

"1 Eylül’den sonra süper olacak" Balık fiyatlarına da değinen Yüzel, “İstavritin kilosu 40 TL’den, hamsi 50 TL, barbun 60 TL, somon 45 TL, palamut tanesi 40 TL’den satılıyor. İnsanlar sürekli lezzetli balık yiyor. Av yasağı da 1 Eylül’de bitecek o zaman tezgahlar süper olacak” sözlerine ekledi.