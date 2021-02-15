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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

Evlerin dam ve çevresine asılan portakal ve limon kabukları detay

-Limon kabuğu soyan Hatice Kici
-İpe serilen limon ve portakal kabuğu detay
-Hatice Kici narenciye soyma detay
-Hatice Kici ile röportaj
-Kici ailesinin narenciye kabuklarını asması

( ADANA ) -- Adana’da vatadaşlar portakal ve limon kabuklarını kurutarak kilosunu 5 liradan satıyor ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde vitamin deposu portakal ve limon kabukları çamaşır iplerinde kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Kozan'da evlerin pencereleri damları ve çamaşır iplerine dizilerek kurutulan portakal ve limon kabukları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Tavşantepe Mahallesinde yaşayan Hatice Kici, narenciye kabuklarını serip kurutup sattıklarını belirterek, "Narenciyenin kurutulmuş kabuğunun kilosu 5 TL’den alıcı buluyor. Portakalın içini de dışını da değerlendiriyoruz, boş durmaktan iyidir” dedi.
Yücel Kici ise dökülen portakalları değerlendirdiklerini belirterek, “Ev bütçesine katkı sunuyoruz. Kendimizi yormadan boş kalmamak için zamanı değerlendiriyoruz. Bir limonun portakalın kabuğunun zayi olmasını engelliyoruz. Bunu Kozan çevresinde yapan çok. Bu yıl pandemi nedeniyle para etmedi. Geçen yıl kilosu 10,5 TL’den alıcı bulmuştu. Bu yıl 5 TL. Fabrikaların durumuna bağlı" diye konuştu.
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