MARDİN - Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir'
MARDİN - Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun butona basması ve temel atma görüntüleri - Toplu fotoğraf çekimleriMARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin - Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. (3)
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