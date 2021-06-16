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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir'

MARDİN - Karaismailoğlu: 'Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir'

MARDİN - Karaismailoğlu: "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun butona basması ve temel atma görüntüleri - Toplu fotoğraf çekimleriMARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin - Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.
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Çekim 

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