Korona virüs nedeniyle elektrikli tandır fırınlarına talep arttı

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt’te korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar elektrikli tandır fırınlarına yöneldi. Siirt kent merkezi bakırcılar çarşısında soba ve fırın işi ile uğraşan Ömer Sıtkı, korona virüs süreciyle birlikte elektrikli tandır fırınlarına talebin arttığını söyledi.



Korona virüs salgınında evinden çıkmak istemeyen vatandaşların elektrikli tandır fırınlarına yoğun talep gösterdiğini belirten Sıtkı, artan taleplerden dolayı iyi kazanç elde ettiklerini kaydetti.

Sıtkı, "Pandemiden dolayı fırın satışlarımız arttı. İçinde pasta, lahmacun, balık, tavuk her şey yapılabilir. Bunları farklı şehirlere de satıyoruz. İmalatı Siirt’tedir. İstanbul, Adana, İzmir'e gönderdik, yöre halkı çok kullanıyor. Vatandaşlarımız tandırlara rağbet gösteriyor. Kendi ekmeğini evde yapıyor" dedi.

Elektrikli tandır fırınlarının bu süreçte ihtiyaç olduğunu belirten müşterilerden Zekeriya Eldemir, pandemi nedeniyle aldıkları fırınında hamur ürünlerini rahatlıkla pişirebileceklerini söyledi.



Eldemir, "Pandemiden dolayı ekmek fırını almaya geldim. Fiyatı da uygun. İçinde lahmacun, ekmek her türlü hamur işleri yapılıyor. Her türlü hamur işleri yapabiliyoruz. İnsan mağdur olmuyor. Komşular da bazen istiyor. Onlara da veriyoruz, onlarda işlerini görüyor" diye konuştu.





