KOCAELİ - Varank: 'Biz siyasetimizi bir hizmet yarışının üstüne kurmuş vaziyetteyiz'
KOCAELİ - Varank: "Biz siyasetimizi bir hizmet yarışının üstüne kurmuş vaziyetteyiz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tören alanına gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıKOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
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