KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme'
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli 'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programında konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım