KOCAELİ - Karaismailoğlu: 'Gebze OSB-Darıca Sahil Metro hattımız aynı zamanda gar istasyonunda Marmaray'a da bağlanacak'
KOCAELİ - Karaismailoğlu: "Gebze OSB - Darıca Sahil Metro hattımız aynı zamanda gar istasyonunda Marmaray'a da bağlanacak" - “Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni” - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıKOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Sistem Hattı TBM Kazı Başlangıç Töreni”ne katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım