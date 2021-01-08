Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kış mevsiminde sıcak giden havalar sebze, meyve fiyatlarına olumlu yansıdı

Kış mevsiminde sıcak giden havalar sebze, meyve fiyatlarına olumlu yansıdı

Sebze ve meyvelerden değişik planlardan görüntü

Alışveriş Semt Pazarları Karahisar Pazarcı Esnafı Kış Mevsimi 

-Pazardan genel görüntüler
-Esnafla ile röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Geçen yıl kilogram fiyatı 10 liraya çıkan soğan ve patates bu yıl 1,5 TL’den satılıyor- Pazarda en yüksek fiyatlı ürün kilosu 10 TL olan muz AFYON KARAHİSAR

- Kış mevsiminde havaların sıcak gitmesi sebze ve meyve fiyatlarına olumlu yansıdı. Afyonkarahisar'daki pazarcı esnafı sıcak havanın ürün bolluğuna sebep olduğunu ve bunun da geçen yılın aynı dönemine göre birçok ürünün fiyatının yarı yarıya düşmesini beraberinde getirdiğini belirttiler.Kentte kurulan semt pazarlarında kış mevsimi olmasına rağmen birçok ürün fiyatları ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazarcı esnafı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının ürün bolluğunu da beraberinde getirdiğini vurgulayarak ve bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ifade ettiler. Pazarcı esnafı alışveriş noktasında vatandaşları marketlerden ziyade pazar ve manavlara davet ederken, fiyatların her bütçeye uygun olduğunu dile getirdiler.Pazarda geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 10 TL’ye kadar yükselerek adeta rekor kıran kuru soğan ve patatesin bu yıl aynı dönemde kilosunun 1,5 TL’den satılması ile şaşkınlığa neden oldu. Bununla birlikte geçen yıl aynı dönemde fiyatı 12 TL’den satılan patlıcanın bu yıl ise kilosunun 5-6 TL olması da vatandaşların yüzünü güldürdü.Pazarda en çok satılan ürünlerden mandalinanın ve elmanın kilogram fiyatının 3-4 TL, portakal 3 TL, ıspanak ve pırasa 5 TL, patates ve soğan 1,5-3 TL’den satıldığı gözlendi. Pazarda tezgâhlarda en yüksek fiyattan satılan ürünün ise kilogram fiyatı 8-10 TL arasında değişen muz olduğu belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı