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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat bulmaya devam ediyor

Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat bulmaya devam ediyor

Tesisten görüntüler

-İpekböceklerinden görüntüler
-Röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği yetiştiriciliğinin canlandırılmasına Ozan Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalle katkı sağlıyor. Nallıhan'ın Ozan Mahallesi'ne 2016 yılında Ankara Kalkınma Ajansı ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor. Geçmişte Nallıhan ekonomisine çok büyük katkısı olan ipek böceği yetiştiriciliği zamanla önemini kaybetmiş ve yok olmuştur. Son zamanlarda turizmde yapılan gelişmeler sonucunda yeniden canlanma eğiliminde. Ozan Mahallesine yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor. Bölgeye kazandırılan tesisle bu dönemde de vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İpek böceği üreticileri Süleyman Aktaş ve Halit Tan desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür ederek buradan elde edecekleri gelir ile aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.
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