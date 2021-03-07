İSTANBUL - Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
- Bakan Varank'ın incelemesiBakan Varank, AKINCI S - 1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını incelediİSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S - 1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S - 1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S - 1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.
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