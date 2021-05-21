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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Bakan Pakdemirli, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

İSTANBUL - Bakan Pakdemirli, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinden görüntüler Bakan Pakdemirli, Teknopark İstanbul 'u ziyaret etti - Pakdemirli, yapay zekadan otonom araçlara farklı alanlarda teknoloji geliştiren girişimcilerin sunumlarını dinlediİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Teknopark İstanbul 'a ziyarette bulundu.Bakan Pakdemirli ziyaretinde Teknopark İstanbul yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Teknopark İstanbul 'un kuluçka merkezi Cube Incubation'ı da ziyaret eden Pakdemirli, merkezdeki incelemelerinin ardından yapay zekadan otonom araçlara farklı alanlarda teknoloji geliştiren girişimcilerin sunumlarını dinledi.Pakdemirli'ye ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da eşlik etti.

Teknoloji Toplantı Demirli Yapay Zeka 

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