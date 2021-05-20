İSTANBUL - Bakan Karaismailoğlu: 'Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.'
İSTANBUL - Bakan Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal - Habipler - Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır." - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal - Habipler - Başakşehir etabı olan 7. Kesimindeki inşa faaliyetlerini inceledi.
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