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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açılıyor

Edirne'de Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı 6 ay sonra yeniden açılıyor

24 EKİM 2020'den arşiv görüntüler

( EDİRNE ) - EDİRNE

Alışveriş Gesi Hassasiyet 


- Edirne'de cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden açılıyor. Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında geçen Aralık ayında kapatılan ulus pazarı, özellikle o dönemde Bulgaristan vatandaşlarının gözde yerlerinden biri haline gelmişti. Edirne’ye gelerek hemen hemen her ihtiyaçlarını kent merkezindeki esnaftan karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 1 ayda 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı. “Müşterilerimizi çok özledik” Marmara Bölgesi’nde en az vaka oranına sahip olan Edirne, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı. Yüz bin kişide 29,43 ile en az vakaya sahip olan Edirne’de, normalleşme adımları kapsamında 6 aydır kapalı olan ulus pazarının 4 Haziran 2021 (yarın) yeniden açılmasına karar verildiğini belirten Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, “Müşterilerimizi çok özledik. Korona virüs tedbirleri kapsamında tezgahlar arası mesafe, girişte dezenfektan bulundurma, hijyen ve maske kurallarına uyum konusunda önceden olduğu gibi şimdi de aynı hassasiyeti göstereceğiz.”açıklamasında bulundu. Aşı sertifikası bulunan turistler gelmeye devam ediyor Ayrıca, korona virüs aşılarının iki dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye PCR testi yaptırmadan gelmeye devam ediyor. (SU-
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