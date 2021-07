Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “IPA fonlarının Türkiye’de 2020 yılındaki gerçekleşme oranı yüzde 99’du”

- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarının Türkiye’de etkin bir şekilde işlediğini belirterek, "Şu anda IPA fonlarının Türkiye’de etkin bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Hatta 2020 yılındaki gerçekleşme oranı yüzde 99’du” dedi.

AB Başkanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu, IPA altında desteklenen "3. Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi" projesinin açılış konferansını gerçekleştirdi. Konferansta AB ve IPA ile mali anlamdaki işbirliklerinin her zaman başarıyla ilerlediğini ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Bildiğiniz gibi Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak 1999’da Helsinki Zirvesi’nin ardından 2002 yılından itibaren Katılım Öncesi Mali Yardım, yani IPA fonlarından yaralanmaya başladı.

Türkiye-AB ilişkilerinde her zaman iniş çıkışlar oldu ama IPA ve AB ile mali işbirliğimiz şu ana kadar belki de en başarılı işleyen alanlardan biri oldu ve bu başarının devam etmesini istiyoruz” dedi.

“Çok önemli 800 tane temel proje gerçekleştirdik”IPA altında düzenlenen çeşitli programların Türk ile Avrupalı halklar arasında köprü görevi gördüğünü söyleyen Kaymakcı, “IPA fonları ve IPA altındaki değişik programlarımız gerçekten Türk ve diğer Avrupalı halkları arasında bir köprü. Biz IPA fonlarından yararlanmaya başladığımız tarihten bu yana aşağı yukarı 9.2 milyar avroluk bir AB fonunu büyük ölçüde kullandık veya bir kısmını kullanmaya devam ediyoruz. 800 tane çok önemli temel proje gerçekleştirdik. Bu temel projenin altındaki binlerce projeyi sayarsak IPA’nın gerçekten uzanmadığı yer yok. Biz IPA fonlarını aynı zamanda AB’deki önemli programlara katılımda da kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.“Şu anda IPA fonlarının Türkiye’de etkin bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz”Türkiye’nin IPA fonlarından etkin şekilde yararlanmasını amaçladığını aktaran Kaymakcı, “IPA 3 döneminde bizim gibi aday olan ya da potansiyel aday 7 ülkeye toplam 14.2 milyar avroluk bir fon ayrılacak. Biz Türkiye olarak bu fonlardan maksimum ölçüde yaralanmayı planlıyoruz. Özellikle 2014-2020 döneminde IPA’yı en etkin en verimli nerede kullanabiliriz. Bu konuda çalışma yaptık tüm bakanlıklarımızın katılımıyla. Bunu bir eylem planına dönüştürdük. Şu anda IPA fonlarının Türkiye’de etkin bir şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Hatta 2020 yılındaki gerçekleşme oranı yüzde 99’du. Bu başarıyı önümüzdeki dönemde de sergileyeceğiz. Zaten en deneyimli aday ülkeyiz. Adaylığımızın bir an önce üyelikle sonlanması ve taçlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu an itibarıyla 2 yıl için tahsis edilen tutar aşağı yukarı 394 milyon avro”İki sene için verilecek fon miktarının yetersiz olduğunu kaydeden Kaymakcı, “Önümüzdeki dönemde 5 tane temel hedef belirledik. Bütün bu çalışmalara aynı zamanda bütüncül bakmayı hedefliyoruz. 2021 ve 2022 için biz 335 tane proje sunduk. Hepsine fon gelmeyeceğini biliyorduk ama şu an itibarıyla gelen sayıyı çok düşük buluyoruz. 2021 için 36, 2022 için 7 proje için fon aldık. Bu son derece yetersiz. Bunların artırılması önemli. Şu an itibarıyla 2 yıl için tahsis edilen tutar aşağı yukarı 394 milyon avro. Biz sürecin henüz tamamlanmadığına inanmak istiyoruz” dedi.

“IPA fonları ile FRIT fonları arasında kafalarda birleştirme yapılıyor”Suriyeli mülteciler için verilen fonun zaman zaman IPA fonu altında değerlendirildiğini belirten Kaymakcı, “Zaman zaman IPA fonları ile FRIT fonları arasında kafalarda birleştirme yapılıyor. Türkiye’deki Suriyeliler için AB’nin öngörmüş olduğu 6 milyar avroyu sanki Türkiye’nin IPA fonuna verilmiş gibi yansıtmaya çalışanlar var. Söz konusu 6 milyar avro bize değil, Suriyelilere veriliyor. Bu para IPA fonu değil, Türkiye’nin AB üyelik sürecine doğrudan hizmet eden bir kaynak değil. IPA fonlarında böyle psikolojik anlayışla azaltma yapmak doğru değil. Dolayısıyla bunun ayrımının yapılması lazım” diye konuştu.