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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı Can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı Can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı Can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz" - ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığının Kuruluşunun 35'inci Yıldönümü Programı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Kuruluşunun 35'inci Yıldönümü Programı'na katıldı.
(2)"Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 savunma şirketimiz bulunuyor""Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke konumundayız. Bunun en güncel örneği Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA'lardır""Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan'dan işgalci Ermenilerden geri almak için verdiği mücadeleyi desteklerimizi ve Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı Can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz"

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