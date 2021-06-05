Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinden sonra gözler Yavuz Gemisi'ne çevrildi

-Yavuz gemisinin geniş görüntüsü

-Yavuz gemisinin Türk bayrağından görüntüsü

-Gemiyi izleyen vatandaştan görüntü

-Röportaj

-Gemiden görüntü



( MERSİN -ÖZEL) MERSİN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi’nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıklaması üzerine gözler Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demirleyen Yavuz sondaj gemisine çevrildi. Silifke ilçesindeki Mahallesi açıklarında demirleyen “Yavuz sondaj gemisi”, kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini sürdürüyor. Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini tamamladıktan sonra yeni görev yerine hareket edecek. İkmal ve bakım için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor. “Gemilerimizle gurur duyuyoruz” diyen AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, “Milli gemimiz güzel ilçemizin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlemiş bulunmaktadır. Burada bakım ve ikmal çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile görev yerleri belirlendiğinde ülkemize katma değer sağlayacak doğal gaz çalışmalarında yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Milletine vermiş olduğu müjdeler gayet olumludur. Dünya açısından da ülkemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu müjdelerle anlamaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte güzel müjdeleri aldığımızda ülke ekonomisine gereken katkıyı sunmuş olacaktır. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı faaliyete geçirdiğimizde bu ülkenin ne kadar çok hizmet alabileceğini ve bu ülke için neler yapılabileceğini göreceğiz” dedi.



