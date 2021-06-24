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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı

ÇANAKKALE - Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü 'Bayramiç beyazı'nın hasadına başlandı

ÇANAKKALE - Kazdağları'nın coğrafi işaretli ürünü "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı - Hasat toplayan işçiler - Toplanan nektari kasalarda görüntüsü - Muharrem bilir röportaj - Osman inceoğlu röportajÇANAKKALE (AA) - Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Bayramiç beyazı" adı verilen nektarin hasat ediliyor. Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde "erkenci", "orta" ve "geç" olmak üzere 3 dönemde yetiştirilen ürünün kilogramı 10 - 15 liradan satışa sunuldu.Ağustos sonuna kadar hasadı yapılacak meyve, bölgede 5 bin 500 dekar alanda yılda yaklaşık 15 bin ton üretilerek özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.Bayramiç beyazı üreticisi Muharrem Bilir, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Hasadın tüm üreticilere bereketli olmasını dileyen Bilir, "Tarlamızda ürün durumu iyi sayılır. Fiyatlar fena değil. Allah bereket versin, kazasız belasız bir sezon geçirelim." dedi.
Toptancı Osman İnceoğlu ise Bayramiç beyazının bölgenin en güzide ürünlerinden olduğunu anlatarak, "Geçen yıl fiyatlar 4 liraydı, fiyatlar bu sene güzel. Üreticimizi memnun ediyoruz. Manavlarda, marketlerde yerini alacak. Nasip olursa Avrupa'ya ihracata da başlayacağız." diye konuştu.

Market Muhabir Akkale Etiler Umutlu 

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