Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline kavuştu

-bahçelerden detay

-bayramiç beyazı toplanmasından detay

-bayramiç beyazından genel ve detay görüntüler

-bayramiç ziraat oldası başkanı İsmail Pehlivan ile röportaj



( ÇANAKKALE -DRONE-ÖZEL)- Bayramiç Beyazı Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7. Ürünü oldu ÇANAKKALE



- Dünyada sadece Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları eteklerinde yetiştirilen Bayramiç Beyazı, Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7. ürünü oldu. Bayramiç bölgesinde 7 bin 25 dekar alanda 10 bin ton üretilen meyvenin en son tamamlanan fidan tescilinin ardından şimdi de Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline kavuştu. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 16 Aralık’ta yayımlanan ilana 3 aylık sürede itiraz olmadı ve Bugün Bayramiç Beyazı Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7. ürünü oldu. AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bu tescil ile Bayramiç Beyazı her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de de koruma altına alındı. “Bu serüven 2008 yılında başladı” Bayramiç Beyazı’nın coğrafi işaret tescil serüveninin 2008 yılında başladığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Hem gururlandık hem de onurlandık. Bugün Bayramiç Beyazı’mız Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescilini aldı. Yaklaşık olarak 2008 yılından başlayan bir serüvenle önce yurtiçi tescilini, arkasından da 4 çeşit fidan tescilini yaptık. Bu fidan tescilleriyle de kalmayarak, 2016 yılından başlayıp, 2018 yılında tekrar bir düzenleme ve 2020 yılında da farklı düzenlemeler yaparak 2021 yılında Bayramiç Beyazı’nın coğrafi işaret tescili, Avrupa Birliği’nde tamamen tescillenmiş oldu. Bu projede, Prof. Dr. Kenan Kaynaş hocam ile ilçemizde daha önce görev yapan Ramazan Eren beye şahsım ve yönetim adına şükranlarımı sunarım. Tabii ki bu projenin gelişmesindeki en büyük katkı çiftçilerimizdir. Çiftçilerimizin iradesiyle beraber biz bu işi yaptık. Yılmadan, yorulmadan, ‘bitti, olmayacak’ demeden devamlı bilimsel raporlarımızı ve tezlerimizi ortaya koyarak bu çalışmalara devam ettik” dedi.

“Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği’nde 27 ülkede yer alacak” Bayramiç Beyazı’nın Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciliyle birlikte ürünün 27 Avrupa ülkesinde yer alacağını kaydeden Başkan Pehlivan, “Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği’nde 27 ülkenin market zincirlerinde yerini alacaktır. Bu üreticilerimiz adına sevindirici bir durumdur. Bu sevindirici olay; şahsım, yönetimlerim ve Bayramiç halkı adına onur vericidir” diye konuştu.

“Bayramiç helvası ile zeytinyağları için coğrafi işaret tesciline başvurduk” Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine has olan tahin helvası ile zeytinyağları için de coğrafi işaret tescil başvurularını gerçekleştirdiklerini söyleyen Pehlivan, “Bu onuru yaşamanın en büyük sevinciyle beraber bu yıl Bayramiç’te, tarihten gelen bir tat, doğadan gelen bir lezzetle ‘Bayramiç Helvası’ coğrafi işaret mahrecine de başladık. Yine aynı şekilde Kazdağları, doğanın cennetinde yetişen atalık zeytinyağlarının ‘Bayramiç Zeytinyağı’ olarak coğrafi işaret tescili müracaatını yaptık” dedi.

“4 coğrafi işaret, 1 Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünümüz olacak” Bölgeye has ürünler üzerinde çalışmalara hız verdiklerini ve coğrafi işaretli ürün sayısını arttıracaklarını da son olarak sözlerine ekleyen Pehlivan, “2 üründe de çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde biliyorsunuz daha önceden ‘Bayramiç Elması’ ile coğrafi işaret tescili vardı. İlçemizde 4 coğrafi işaretli ürün, 1 Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünümüz olacaktır. Bu bizim için sevindiricidir. Bayramiç halkına, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve tüm siyasi parti temsilcilerine şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Tamamen çekirdekten yetiştiriliyor Ekimine 93 yıl önce başlanan Bayramiç beyazının ticari üretimi ise 33 yıla dayanıyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde yetiştirilen ürünün ayırt edici bir özelliği de tamamen çekirdekten yetiştiriliyor olması. Depo ömrü uzun Bayramiç beyazı kuru madde içeriği yönünden en sert şeftali çeşitleri ile aynı gurupta yer alıyor. Bu özelliği sayesinde uzun süre depolanabiliyor ve uzun mesafelere taşınabiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklılığı sayesinde az suyla yüksek verim elde etmede de avantaj sağlıyor. (UYC



