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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı

Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı

Kuruyan ırmak, göl ve barajlardan detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta baraj ve göletlerde doluluk oranı bir yılda yüzde 43.46’dan yüzde 37.29’a geriledi SİVAS

Küplü Elektrik Enerjisi Doluluk Oranı 


- Sivas’ta baraj ve göletlerde doluluk oranı bir yılda yüzde 43.46’dan yüzde 37.29’a geriledi. Sivas’ta 20 büyük sulama barajı ve göleti bulunuyor. DSİ verilerince, 2020 yılı Ocak ayı ölçümlerine göre bu baraj ve göletlerde doluluk oranı yüzde 43.36 olarak ölçülürken, 2021 yılında yüzde 6.7’lik gerileme ile 2021 yılı ocak ayında barajların doluluk oranı yüzde 37.29 olarak ölçüldü. 863 bin 638 hektar metre küplük su miktarı 742 bin 761 hektar metre küpe geriledi. Sivas’ta 2021 yılında doluluk oranı en düşük barajlar yüzde 14.71 doluluk oranı ile 4 Eylül Barajı, yüzde 14 doluluk oranı ile Güney Kaya Barajı ve yüzde 19.91’lik doluluk oranı ile Üçöz Göleti oldu. Sivas’ta yaşanan kuraklıktan etkilenmeyen tek baraj ise yüzde 100’lük doluluk oranı ile elektrik enerjisi üretiminde kullanılan Çamlıgöze barajı oldu. Öte yandan Sivas’ta 2020 yılında bir çok doğal göl kurudu.
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