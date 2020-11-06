Bakan Pekcan, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - İZMİR
- Bakan Pekcan'ın Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun demesi - Bakan Pekcan'ın Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyareti - Bakan Pekcan'ın AFAD İl Koordinasyon binasına gelmesiİZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
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