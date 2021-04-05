Bakan Pekcan'dan D-8 ülkeleri arasında “ticaret hacminin geliştirilmesi” çağrısı



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tamamı Müslüman ülkelerden oluşan D-8 ülkelerinin ticaret hacminin 1,6 trilyon dolar olduğunu, bunun da sadece yüzde 6,5’inin D-8 üyesi ülkeler arasında yapıldığını belirterek, "Dolayısıyla ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içerisinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6. D-8 zirvesinde ortaya koyulan yol haritasında 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bu bağlamda D-8 Tercihi Ticaret Anlaşması, çok önemli olabilir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık binasında 10’uncu D-8 (Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı) Dakka Zirvesi kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “D-8 İş Forumu’na” katıldı.

Toplantıya video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Bakan Pekcan’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Bangaldeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen da katıldı.

Bakan Pekcan, bu toplantıda yaptığı konuşmada D-8 üyesi Müslüman ülkelerin birlikte ticaret yapmalarının her ülke için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik çağrıda bulundu.Bakan Pekcan, Uluslararası ticaret ve uluslararası iş ilişkilerinin yapıcı bir şekilde olmasına gerektiğine inandıklarını belirterek, D-8 üyesi ülkelerin, refahını artırma yönünde yapılacak tüm çalışmalardan faydalanması gerektiğini dile getirdi.“Ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum”D-8 ülkelerinin potansiyeline inandıklarını aktıran Bakan Pekcan, D-8 üyesi ülkelerine oldukça önemli ekonomik ve siyasi aktörler olduğunu vurguladı. Pekcan, yaklaşık 4 trilyon dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile İslam İşbirliği Örgütü Üyeleri içerisinde enerji dışındaki ihracatın yüzde 90’ını gerçekleştirdiğini söyledi.



Pekcan, “D-8 ülkelerinin toplam ticaret hacmi 1.6 trilyon dolar. Bunun sadece yüzde 6,5’i D-8 içerisindeki ticaretten elde ediliyor. Dolayısıyla ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içerisinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6. D-8 zirvesinde ortaya koyulan yol haritasında 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bu bağlamda D-8 Tercihi Ticaret Anlaşması, çok önemli olabilir” dedi.

Türkiye’nin Tercihi Ticaret Anlaşması’nı uygulamaya başladığının altını çizen Pekcan, özellikle Endonezya, Bangladeş, Nijerya ve Pakistan’ın uygulama aşamasına en kısa zamanda geçmesini beklediklerini ve bu ülkeleri de anlaşmanın içerisinde görmek istediklerini aktardı.“Türkiye olarak biz D-8 ortaklarımızla bu inovatif alanlarda ortak çalışmalar yapmaya hazırız”Söz konusu Ticaret Anlaşması’nın yanı sıra yatırımcı ilişkilerini geliştirmeleri yönünde teşvik çalışmalarının yapılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, “Bence bu özellikle yatırımcı ve iş dostu altyapıların kurulmasıyla daha kolay olacaktır. Aynı zamanda dijital ekonomi, dijitalleşme ve E-Ticaret konularında da iş birliği yapmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak biz D-8 ortaklarımızla bu inovatif alanlarda ortak çalışmalar yapmaya hazırız” diye konuştu.

Bakan Pekcan, bir başka önemli konunun ise D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması ve özellikle gümrük işlemleri ile ilgili konularda iş birliği olduğunu belirtti.

Pekcan, D-8 ülkelerinin teknik düzeyde iş birliği yapma, ortaklık yapma fırsatına sahip olduklarını kaydederek, “Bu sayede gümrük ve ticaret işlemlerimizi uyumlaştırabiliriz. Böyle bir teknik düzeyde iş birliğinin teşvik edilmesi gerçekten çok faydalı olacaktır” diye konuştu.

Bakan Pekcan, uluslararası lojistik ve tedarik zincirlerinin önemini göz önünde bulundurulduğunda D-8 ülkeleri arasında lojistik bağlantılarını ve altyapı bağlantılarını ticaretin kolaylaştırılması için geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.Toplantıya ayrıca, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) Başkanı Sheikh Fazla Fahim, D-8 Genel Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Samguaga, Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Shahriar Alam, FBCCI Başkan Yardımcısı Muntakim Ashraf, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ibrahim Mahmoud El Araby, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Shinta Kamdani, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Mohammad Reza Karbasi, Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) Başkanı Tan Sri Datuk Ter Leong Yap, Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) Başkanı Hajiya Saratu Iya Aliyu, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Nasser Hyatt Magoo da katıldı.





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