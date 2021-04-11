Bahar geldi uykularından uyanıp iş başına geçtiler.. Arılar kış uykusundan uyandılar

-Kovanlardan görüntü

-Arılardan görüntü

-Kraliçe arıdan görüntü

-Bal peteklerinden görüntü

-Ali Rıza Demir röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL-DRONE) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da arılar kış uykusundan uyanarak iş başına geçti. Diyarbakır’da bahar geldi 4 aylık kış uykusundan uyanan arılar teorik bakımları için start aldı. Üremeye geçen arılar 25 Nisan itibariyle bölünmeye geçmek için son hazırlıklarını yapıyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verimi kovan başına 5 kilogram elde edilirken bu yıl kovan başına 15 kilogram ile Diyarbakır genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin kilogram üzerinde verim elde edilmesi bekleniliyor. İlk defa kanat çırparak sıcak havanın keyfini çıkaran bal arıları çiftçilerin yüzünü güldürürken, varroa bakterisi nedeniyle telef olan arılar içinde üreticiler çözüm bekliyor. “Geçen yıl kötü geçti bu yıl umutluyuz” Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, geçen yıl kuraklık nedeniyle üretimin azaldığını bu yıl ise yaylaların yağış bereketini yaşadığını aktardı. Başkan Demir, “Bu sezon kış ilk başta kuraklık geçti, son yağışlardan sonra umut var, polen ve çiçekler bayağı var, birkaç gün sonra bir yağmur daha yağarsa arıcıların yüzü gülecek. İnşallah bu yıl mevsim güzel olur, geçen yıl kötü geçti bu yıl umutluyuz. Arılar kış uykusundan uyandı, şuanda arının teorik bakımlarını yapıyoruz. Şuanda arıların üreme zamanı, 25 Nisan sonrası bölme zamanına geçiyoruz, bizim Diyarbakır bölgesi olarak. Arılar gelişme zamanında gelişmeleri de parlak üreticilerin yüzü gülecek. Geçen yıl verim çok düşüktü, doğal üretiminde kovan başına 5 kilogram ancak alabildik, bu yıl umut var kar yağışlardan dolayı yaylanın bereketli olduğu görünüyor, bu yıl kovan başına 15 kilogram bal rahatlıkla alabiliriz. Diyarbakır’da yaklaşık 100 bin kovanın üzerinde var, 1 milyon 600’ün üzerinde bal verimi elde etmiş oluyoruz. Balın verimi olduğu zaman Türkiye’ye katma değer sağlıyor” dedi.

Varroa için etkili ilaç bekleniyor Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, varroa bakterisi nedeniyle birçok arıların telef olduğunu devlet yetkililerinden destek beklediklerini aktardı. Demir, “Merdiven altı ilaç üreten var, bunlarla ilgili devlet bunlara el atması lazım. Devlet arı üreticilerine doğal veya varroa öldüren etkisi iyi olan ilacı üretip yetiştirdiği zaman arı ölümünün önünü alması gerekiyor. Bu yıl Diyarbakır’da arıcıların yüzde 30’u arı kaybına uğradı. Şehir dışında arı aldılar ilaçtan şikayetlerimiz var, varroa öldüren ilaç elimize nadiren ulaşabiliyor” diye konuştu.





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