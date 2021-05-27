ANKARA - Varank: 'Son dönemde global markaların Türkiye'ye gelerek yatırım yapmalarının önünü açmış bulunuyoruz'
ANKARA - Varank: "Son dönemde global markaların Türkiye'ye gelerek yatırım yapmalarının önünü açmış bulunuyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'nda konuştu. (3)
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