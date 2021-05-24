ANKARA - Varank: '(Cazibe merkezleri destekleme programı) Bu yıl projenin kapsamını çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyoruz'
ANKARA - Varank: "(Cazibe merkezleri destekleme programı) Bu yıl projenin kapsamını çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER - SİS) Projesi" tanıtım webinarına katıldı. (1)
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