ANKARA - Varank: 'Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak'
ANKARA - Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda, dünya F - 35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" - Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (2)"Şu anda dünyada Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları konuşuluyor""Türkiye şu anda savaşan İHA teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden bir tanesi. İnşallah biz savaşan İHAlarımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F - 35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHAları konuşacak"
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