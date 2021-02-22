ANKARA - Varank: '2007 yılından bu yanan İstanbul’un nüfusu ilk kez düşmüş oldu'
ANKARA - Varank: "2007 yılından bu yanan İstanbul’un nüfusu ilk kez düşmüş oldu" - "COVID - 19 ve Toplum" etkinliği - Toplantısının düzenlendiği salondaki katılımcılar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID - 19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım