ANKARA - Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde gördük'
ANKARA - Pakdemirli: "Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde gördük" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programında konuştu. (1)
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