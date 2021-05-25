ANKARA - Pakdemirli: 'Biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliği gösteriyoruz'
ANKARA - Pakdemirli: "Biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliği gösteriyoruz" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı etkinliğinde konuştu. (1)
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