ANKARA - Oktay: 'Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız.'
ANKARA - Oktay: "Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız." - Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın plaket takdimiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (3)"Muhalefetin hezeyanlarıyla bizim vakit kaybedecek halimiz yok. Eğer onların hezeyanlarıyla vakit kaybetseydik milli uzay stratejimizi oluşturup somut adımları atabilir miydik. Asla""Birilerinin karamsarlığına, istemezük zihniyetine uysaydık bugün ATAK, ANKA, Akıncı semalarda olabilir miydi? Olamazdı. Milli Muharip Uçağımızı veya uçan şu andaki İHA'larımızın ötesinde savaşan İHA'larımızı konuşuyor olabilir miydik? Konuşamazdık
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