ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
- TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TİSK heyeti - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TİSK heyetinin görüşmesinden görüntülerANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
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