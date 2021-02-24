ANKARA - Enerji Bakanı Dönmez: '2016-2020 döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldı'
ANKARA - Enerji Bakanı Dönmez: "2016 - 2020 döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldı" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in masada katılımcılara hitap etmesi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez: "2016 - 2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldı"
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