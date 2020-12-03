ANKARA - Dönmez: 'EÜAŞ tesislerinde standart otomasyon bileşenlerinin kullanılması için Ar-Ge çalışmalarını başlattık'
ANKARA - Dönmez: "EÜAŞ tesislerinde standart otomasyon bileşenlerinin kullanılması için Ar - Ge çalışmalarını başlattık" - Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Kepez - 2 Hidroelektrik santralinde gerçekleştirilen EÜAŞ EOS Açılış Programı'na video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
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