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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı

- Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Cumhurbaşkanı Oktay'ın ATO'ya gelişi - Cumhurbaşkanı Oktay'ın Sanayii ve Teknoloji Bakanı Varank ile salonda oturması - Sinevizyon gösterimi ve katılımcılardan detaylarANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
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Erimli 

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