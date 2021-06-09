ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı
- Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Cumhurbaşkanı Oktay'ın ATO'ya gelişi - Cumhurbaşkanı Oktay'ın Sanayii ve Teknoloji Bakanı Varank ile salonda oturması - Sinevizyon gösterimi ve katılımcılardan detaylarANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (4)
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