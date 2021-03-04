ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz" - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi - Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın takdim konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile zirveyi takip etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz."Erdoğan: "(Kovid - 19) Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir."
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