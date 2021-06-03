ANKARA - Bakan Dönmez: 'Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız'
ANKARA - Bakan Dönmez: "Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona gelmesi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in programda konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda konuştu.
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