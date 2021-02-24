ANKARA - Bakan Dönmez: 'Hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama katkı yapmış oluyoruz'
ANKARA - Bakan Dönmez: "Hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama katkı yapmış oluyoruz" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girmesi - Bakan Dönmez'in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
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