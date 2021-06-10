AĞRI - Dönmez: 'Madenciliği ve çevreyi birbirine iki zıt kavrammış gibi göstermeye çalışanların neye hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyoruz'
AĞRI - Dönmez: "Madenciliği ve çevreyi birbirine iki zıt kavrammış gibi göstermeye çalışanların neye hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyoruz"AĞRI (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)"Çevremize bir baktığımızda kullandığımızda kullandığımız günlük temel araç gereç ve ihtiyaç maddelerimiz başta olmak üzere her şey madenciliğin izini taşıyor, madenciliğin eseri . bizler bu yüzden maden hayattır diyoruz. Bizler bu yüzden madencilik gelişmenin, büyümenin temelidir diyoruz""Ancak bugün madenciliği tabiat ve doğa düşmanı olarak lanse edenlerin, madenciliği ve çevreyi birbirine iki zıt kavrammış gibi göstermeye çalışanların neye hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyoruz"
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