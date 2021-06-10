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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak'

AĞRI - Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak'

AĞRI - Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak" - Mollakara köyündeki Koza Altın Temel Atma Töreni - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıAĞRI (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.
(2)"Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovat saat üretim ne kadar değerliyse madencilik de o kadar değerlidir. Bizler, şunu iyi biliyoruz ki enerji bağımsızlığı da maden bağımsızlığı da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığıdır, geleceğimizdir""Bugün yer altı zenginliklerini değerlendiremeyen bir ülke var mı? Elbette hayır. Yer altı zenginliklerini değerlendiremeyen ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar"Bakan Fatih Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak."

Doğalgaz Allah 

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