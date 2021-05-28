AFYONKARAHİSAR - Kurum: "57 Millet Bahçesi'ni bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi - Kurum'un konuşması - Törene katılanlar AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikimi töreninde konuştu. (1)
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