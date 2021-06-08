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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
500 günde tamamlanan 105 metre yüksekliğinde baraj ekonomiye yıllık 40 milyon TL’lik ek gelir sağlayacak

500 günde tamamlanan 105 metre yüksekliğinde baraj ekonomiye yıllık 40 milyon TL’lik ek gelir sağlayacak

Barajdan drone ile havadan çekilen görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Devasa boyuttaki içme ve sulama suyu barajı drone ile havadan görüntülendi AFYON KARAHİSAR

Tarım Demirli Karahisar İçme Suyu Tarım Arazisi 


- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaklaşık 600 milyon TL’ye 2,5 yılda yapılan ve dün ilk sulama suyu bölge çiftçilerine verilen 15 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Çay Barajı'nın ekonomiye yıllık yaklaşık 40 milyon TL’lik ek gelir sağlanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan baraj 105 metre yüksekliğe sahip. Barajda geçtiğimiz aylardan itibaren su tutma işlemi başlarken şuanda kapasitesinin yaklaşık yüzde 40’nın dolduğu öğrenildi. Yapımına 2018 yılında başlanan baraj 500 gün gibi kısa bir sürede bitirildi. Barajdan, sulama için 7 milyon metreküp, Çay ilçesi içme suyu ihtiyacı için 3 ve Bolvadin ilçesi içme suyu ihtiyacı içinse 5 milyon metreküp su kullandırılması planlanıyor. Barajdan sağlanacak su ile yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı kaydedildi. Öte yandan, barajdan ilk sulama suyu ise dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verilirken, devasa boyuttaki barajın drone ile havadan çekilen görüntüleri de çiftçilerin geleceğe umutla bakmasının resmi oldu. (GC-Y)
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