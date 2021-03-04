أردوغان: ندعم مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية

AAأردوغان: تركيا تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الهامة وفق مبدأ "رابح ـ رابح"أردوغان: تركيا تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الهامة وفق مبدأ "رابح ـ رابح"أردوغان: من المفيد أن تدخل حيز التنفيذ "اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي للتجارة" المجمدة منذ 17 عاماأردوغان: أدعو أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي" إلى تطوير علاقاتهم مع جمهورية شمال قبرص التركية ومساعدتها في التغلب على المظالم التي تتعرض لهاأردوغان: أدعو أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي" إلى تطوير علاقاتهم مع جمهورية شمال قبرص التركية ومساعدتها في التغلب على المظالم التي تتعرض لها
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım