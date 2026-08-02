İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçileri gece saatlerinde kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi, pazarı pazartesine bağlayan bu gece (3 Ağustos) saat 01.00-05.00 arasında belgesel çekimi nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Aynı saatlerde 4 ve 5 Ağustos'ta da kapamalar olacak. Köprü geçişleri ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak köprü bağlantı yolları ve alternatif güzergahları da açıkladı.

Radyo Trafik'in haberine göre, İstanbul Valiliği, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını duyurdu. Çekimler kapsamında köprünün Anadolu Avrupa yönü, saat 01.00-05.00 arasında, 3-4 ve 5 Ağustos günlerinde araç geçişine kapatılacak.



EMNİYET KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLARI AÇIKLADI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 3, 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında bazı bağlantı yolları ve kavşaklar araç trafiğine kapatılacak.



Bu kapsamda Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı trafiğe kapatılacak. Ayrıca D-100 Karayolu'nun kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren araç geçişine izin verilmeyecek. Trafik akışı Ümraniye-Şile ile Altunizade istikametine yönlendirilecek.



Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Bu kapsamda sürücülerin Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarını tercih etmeleri gerektiği bildirildi. Yetkililer, belirtilen tarih ve saatlerde yola çıkacak sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, seyahatlerini alternatif güzergahlara göre planlamalarını istedi.