MASAL DİYARI KAPADOKYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE NEVŞEHİR KÜLTÜR YOLU BAŞLADI

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde 9 Ağustos'a kadar sürecek festival, 12 farklı noktada gerçekleştirilecek 156 etkinlikle ziyaretçilerini kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturacak. Peri bacaları, yer altı şehirleri ve yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel birikimiyle dünyanın en özel destinasyonlarından biri olan Nevşehir, Michelin yıldızlı üç şefin de yer aldığı gastronomi alanındaki kanaat önderleri tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası ile zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.