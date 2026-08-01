Çocuk Havuzunda Dehşet! Anne Naz Aydınlısoy feryat etti

İkiz çocuklarını doğdukları günden beri gözünden sakınan, 'Düştüklerinde canı yanan, hastalandıklarında sabaha kadar başlarında bekleyen, bir sinek bile yaklaşsa eliyle uzaklaştıran' bir annenin kabusu 7 Temmuz 2026 Salı günü başladı.Okul çıkışında çocukların okul arkadaşının ailesi tarafından davet edildikleri; tel örgüler ve ağaçlarla çevrili, korunaklı müstakil bir evin bahçesinde felaket yaşandı.5 yaşındaki Karan, ikizi Han ve okul arkadaşları yaklaşık 2 metrekarelik küçük bir çocuk havuzunda suyla oynuyordu. Babası havuzun hemen yanında oturuyor, gözünü bir an bile çocuklardan ayırmadan onları izliyordu. Tam o anlarda yan villadan açılan ateş sonucu minik Karan sırtına saplanan mermiyle vuruldu.Dehşet içinde koşarak Karan'ı sudan çıkaran babası, minik çocuğu annesinin kucağına verdi. Saniyeler içinde direksiyona geçen baba, en yakın hastanenin acil servisine doğru yola çıktı.Arka koltukta kanlar içindeki oğluyla kalan anne Naz Aydınlısoy, bir eliyle kanamayı durdurmaya çalışırken diğer eliyle bilincini kaybetmesin diye oğlunun yüzünü okşayıp onunla konuştu.Yaşanan dehşet sırasında diğer oğlu, Karan'ın 5 yaşındaki ikizi Han da kardeşini kanlar içinde gördü. Acılı anne, ilk defa gittiği o evde yaşanan dehşetin ortasında ikizlerden Han'ı geride bırakmak zorunda kaldığını belirterek, 'Bir annenin o an yaşadığı çaresizliği ve bölünmüşlüğü anlatmaya hiçbir kelime yetmez' sözleriyle feryat etti.Acil serviste öğrenilen gerçek ise sırttan akan kandan bile ağırdı. Soruşturmaya göre; yan villada bulunan 17 yaşındaki şüphelinin kullandığı dürbünlü havalı tüfekten çıkan mermi, minik Karan'ın kaburga kemiğini kırarak bedenine girdi.Röntgen ve tomografi sonuçları olayın dehşetini gözler önüne serdi: Mermi, minik çocuğun akciğerini parçalamış ve kalbine giden hayati damarlara son derece yakın bir noktada durmuştu.Hastanede 16 gün boyunca odalarda ve kırmızı alanda yaşam mücadelesi veren Karan'ın minik bedeninden defalarca kan alındı. Sayısız tomografi ve röntgen çekilen küçük çocuk, tetkikler sırasında ciddi alerjik reaksiyonlar yaşayarak acil müdahaleler gördü.22 Temmuz 2026 tarihinde hastaneden taburcu edilen minik Karan için kabus sona ermedi. Oğlunu yaralayan merminin hâlâ akciğerinde, kalbin hayati damarlarının hemen yanında durduğunu belirten anne Naz Aydınlısoy, önlerinde çok yüksek riskli ve hayati bir ameliyat süreci olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:'Her sabah oğlumun kalbinin yanında duran o mermiyle uyanıyorum. Önümüzde çok yüksek riskli, hayati bir ameliyat süreci var. Her yeni güne 'Acaba bugün bir şey olacak mı?' korkusuyla başlıyorum. Babası ve annesinin gözü önünde, özel bir bahçede suyla oynayan 5 yaşındaki bir çocuğun böylesine ağır şekilde yaralanması bu kadar kolay olmamalı.'Olayla ilgili tutuklu bulunan şüpheli hakkında adaletin tam anlamıyla yerini bulmasını isteyen acılı anne; vicdana sığmayan bu eylemin sorumlularının hak ettikleri cezayı alması gerektiğini söyledi.Çocukların silaha erişiminin ve silahın normalleştirilmesinin telafisi olmayan sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Naz Aydınlısoy; artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için ihmali olan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Anne Aydınlısoy, 'Karan İçin Adalet İstiyorum' diyerek davanın unutulmaması için kamuoyuna sesini duyurma çağrısında bulundu.