NATO Liderleri Ankara'dan Ayrılıyor

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, başarıyla tamamlandı.Dünyanın gözünün çevrildiği zirve, dün sona erdi."Güney kanadı güvenliği", "terörle mücadele", "Ukrayna" ve "İran" gibi küresel başlıkların ele alındığı organizasyonun ardından liderler, ülkelerine dönmeye başladı.Zirveye katılan aralarında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu çok sayıda lider, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara ve Esenboğa Havalimanı'na geçerek yola çıktılar.İki gün boyunca dünya siyasetinin kalbinin attığı Ankara, başarılı organizasyonuyla müttefiklerden tam not aldı.Zirve süresince liderlerin gerçekleştirdiği çok sayıda ikili görüşme ve alınan stratejik kararlar, NATO'nun gelecekteki yol haritası açısından kritik önem arz ediyor.Havalimanındaki uçuş trafiğinin, heyetlerin ayrılışına paralel olarak gün boyu devam etmesi bekleniyor.