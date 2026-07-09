E-5 Karayolu’nda Feci Kaza! Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Bakırköy İncirli E-5 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında, karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkan vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Karayolu'nun 2 şeridi, güvenlik gerekçesiyle polis tarafından kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonunda, hayatını kaybeden adamın cansız bedeni Adli Tıp morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobil ise çekilerek trafiğin normale dönmesi sağlandı. Ardından kazayla ilgili inceleme başladığı bildirildi.