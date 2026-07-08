TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ONUNCU DURAĞI VAN’DA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Doğu Anadolu’nun köklü şehirlerinden Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival, Van'ın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluştururken, şehrin zengin mutfak kültürünü de 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle ziyaretçilerin keşfine sunacak.