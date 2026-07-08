Trump Açıkladı! Türkiye F-35'leri Alacak

Türkiye, 22 yıl aradan sonra 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin liderini Ankara'da bir araya getiren NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.Zirve kapsamında Beştepe'de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, düzenledikleri ortak basın toplantısında küresel güvenlik, müttefiklerin savunma yükümlülükleri ve bölgesel tehditler hakkında açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, savaşa girebilirdi benim için girmedi. F-35'leri alacaklar.” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını açıklamıştı.Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya, 'Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey.' yanıtını vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunun Türkiye açısından yeni olmadığını belirterek, 'Sayın Trump'ın bize bu konuda sözü var. Her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye, F-35 programına olası dönüş senaryosunda hava savunma sisteminde oldukça güçlü bir konumda yer alacak.Türkiye, F-35 kısıtlamaları döneminde kendi 5. nesil milli muharip uçağı KAAN projesini başarıyla göklere çıkardı.F-35 projesindeki diplomatik engellerin çözülmesi durumunda, TSK'nın hava gücü hem yerli KAAN hem de F-35 jetlerinin ortak harekat ağıyla gökyüzünde pürüzsüz bir hakimiyet kurma potansiyeline erişecek.Türkiye, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğini artıracak F-35 savaş uçaklarını almayı bekliyor.F-35, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde KAAN'ın ardından ikinci 5. nesil savaş uçağı olacak.Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetleri'nin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.Türkiye, F-35'le günümüzün geleneksel ihtiyaçlarını karşılarken, yarının zorlu gereksinimlerine de yanıt verebilecek gelişmiş hava sistemine sahip olacak.F-35'e yurtiçi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.Türkiye, ilk F-35'in teslim edilmesiyle uçaklarını almaya başlayan ülkeler kulübüne katılacak.