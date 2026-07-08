Graham'dan Dikkat Çeken F-35 Çıkışı! ABD'li Senatör'ün Sözleri Gündem Oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, zirvenin dikkat çeken açıklamalarından biri ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan geldi.Geçmişte Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi yaptırımlarını savunan ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler arasında gösterilen Graham, Ankara'da yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini desteklediğini söyledi.Başkentteki kritik zirve kapsamında Türkiye Today'e özel bir röportaj veren Cumhuriyetçi Senatör Graham, Türkiye'ye beşinci nesil savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açık olduğunu belirtti.Daha önce F-35 jetlerinin Türkiye'ye verilmesine karşı mesafeli bir duruş sergileyen Graham, Ankara'daki yeni diplomatik iklimde bu tutumunu değiştirdi.Söz konusu kararın ABD Kongresi'nde ciddi bir direnç ve tartışma dalgası oluşturabileceğini kabul eden Graham şöyle dedi:“"Kongre'de bazı itirazlar ve dirençler kesinlikle olabilir. Özellikle Türkiye'nin son dönemde İsrail ile yürüttüğü gerilimli ilişkiler Kongre nezdinde bu sürece pek yardımcı olmuyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum."”Geçmişteki katı ambargo yanlısı tutumunu esneten ve Türkiye'nin transatlantik ittifakı için taşıdığı hayati önemi yineleyen Senatör Graham, Türkiye'nin küresel askeri operasyonlardaki rolüne ve stratejik ağırlığına dikkati çekti.İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisinin önemine vurgu yapan Graham, "Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruya şöyle yanıt vermişti:“"Bu bizim vereceğimiz bir karar. Çok iyi ilişkilerimiz var. Size şunu söyleyebilirim; burada oturan insanlar da dahil olmak üzere neden böyle yaptığımızı merak ediyorlar; ancak Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye çok uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu, birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu. F-35'ler bildiğiniz gibi en iyi uçaklar ve bu konuyu konuşacağız"”Trump, CAATSA yaptırımları ile ilgili soru üzerine, "Bu müeyyideleri kaldıracağız, bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı vaktini harcamasın, ben doğrudan söylüyorum. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Bessent ve herkes burada; bu ambargoları ve müeyyideleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Biz dostlarımızın ambargolu olmasını istemiyoruz. Dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz." demişti.